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İstanbul’un tarihi simgeleri Milli Takıma destek için kırmızı-beyaza büründü

İSTANBUL’UN TARİHİ SİMGELERİ MİLLİ TAKIMA DESTEK İÇİN KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız için İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı-beyaza büründü.

Tarih : 12 Haziran 2019, 00:00
Puan Ver : İstanbul’Un Tarihi Simgeleri Milli Takıma Destek İçin Kırmızı-Beyaza Büründü(5/10)1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de olduğu İstanbul'un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz ışıklandırdı. Köprüler kırmızı-beyaz renklere bürünürken, Galata Kulesi'ne ise Türk Bayrağı yansıtıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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