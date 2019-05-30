İŞTE ABDULLAH AVCI’NIN BEŞİKTAŞ’TAN KAZANACAĞI RAKAM
Medipol Başakşehir ile anlaşarak yollarını ayıran Abdullah Avcı, Beşiktaş Kulübü ile anlaştı. Avcı'nın Beşiktaş'tan yıllık 12 milyon TL kazanacağı öğrenildi.
Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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