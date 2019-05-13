TV8 ve FBTV'de ortak olarak yayınlanan Fenerbahçe'ye destek kampanyası “Win Win“ büyük ses getirdi. Gece boyunca toplamda 31,5 milyon TL para toplandı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Cem Yılmaz, Ali Koç, Ezgi Mola, Merve Özbey gibi ünlü isimlerin olduğu ve Fenerbahçe Futbol Takımı'nın da katıldığı programda gece sonuna kadar 750 bin SMS ve 55 bin forma satışı gerçekleşti. Gece boyunca toplamda 31,5 milyon TL para toplandı.

Kaynak: haberinburada....