Süper Ligi şampiyon olarak bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligine doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray'ın, Devler Liginde ne kadar para kazanacağı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekip Başakşehir'in gruplara kalamaması durumunda 30 milyon euro gibi