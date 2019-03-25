İŞTE İŞSİZLİĞİN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER
2018 işsizlik rakamlarına göre işsizlik oranı en yüksek olan bölge TRC3 diye adlandırılan Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. İşsizlik oranı en düşük bölge ise TR82 olarak adlandırılan Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.
2018 yılının işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre geçtiğimiz yılda işsiz sayısı bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti....
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