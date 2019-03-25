2018 işsizlik rakamlarına göre işsizlik oranı en yüksek olan bölge TRC3 diye adlandırılan Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. İşsizlik oranı en düşük bölge ise TR82 olarak adlandırılan Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.