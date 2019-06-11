İŞTE İZLANDA-TÜRKİYE MAÇINDAN UNUTULMAZ KARELER!
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetiyor....
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