Sabah yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul seçimlerini gizli bir yatta konuştuğunu yazmıştı. Bu iddiasını sürdüren Övür, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı okurlarıyla paylaştı....



































