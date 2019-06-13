Sevgilisini Daha Fazla Görebilmek İçin Uçağın Tuvaletine ’12 Korsan Ve Patlayıcılar’ Notu Bıraktı
Suriye’De Rejimin, Gözlem Noktamıza Saldırmasına Türkiye’Den İlk Tepki: Gereğini Yaparız
Digiturk Kuru 3,80 Tl’De Sabitlemek İstiyor İddiası
Küçükçekmece Gölü’Nde Tedirgin Eden Görüntüyle İlgili Kritik Uyarı!
Ikea, Apple’In 35 Bin Tl’Lik Bilgisayarı İle Böyle Dalga Geçti
Yeni Doğan Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Cani Anne Konuştu
West Ham United’Dan Ozan Kabak Hamlesi
Sürpriz Gelişme! Burak Yılmaz Lecce İle Anlaştı
Son Dakika! Çavuşoğlu’Ndan Abd’Nin S-400 Mektubuna Tepki: Türkiye Aldığı Karardan Vazgeçmez
Sıcaklardan Bunalan İki Genç Kanala Kurdukları Çarşaftan Hamakla Serinlediler
Son Dakika! Bakan Kurum: İmar Barışı’Nda Süre Uzatılmayacak
A Millilerin Bu Şehirde Mağlubiyeti Yok! Kampanya Başlattılar
Fenerbahçe, Fejsa Transferini Bitirdi! İşte Yıllık Ücreti
İşte Konami’Nin Yeni Oyunu Efootball Pes 2020’Nin Detayları!
Galatasaray’In İbra Davasından Duruşma Ertelendi
Son Dakika! Suriye’Den, Türkiye’Nin Gözlem Noktasına Havanlı Saldırı: 3 Asker Yaralı
Chp’Li Altay’Dan ’Ortak Yayın’ İddiası: Soruların Bir Havuzda Hazırlanması Teklif Edildi
Son Dakika! Aöf Sonuçları Açıklandı
Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris Kaunas’A Gitti
Son Dakika! Hastanede Klima Ünitesi Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İşte Konami’nin yeni oyunu eFootball PES 2020’nin detayları!

İŞTE KONAMİ’NİN YENİ OYUNU EFOOTBALL PES 2020’NİN DETAYLARI!

Konami'nin eFootball PES 2020 ismiyle gelen yeni futbol oyununun detayları ortaya çıktı. Ronaldinho'nun benzersiz futbol tarzı da PES 2020'de oyuncularla buluşuyor.

Tarih : 13 Haziran 2019, 12:30
Puan Ver : İşte Konami’Nin Yeni Oyunu Efootball Pes 2020’Nin Detayları!(8/10)4

Profesyonel futbolcu ve FC Barcelona forveti Lionel Messi; “eFootballPES 2020'nin kapağında olmaktan çok mutluyum. Küçüklüğümden beri sıradaki kapağın kim olacağını her zaman takip etmişimdir. Şimdi benim oğlum oyunu oynuyor ve şunu söylemeliyim ki beni oyunun kapağında göreceği için çok heyecanlı....

















Etiketler: İşte  Konami’Nin  Yeni  Oyunu  Efootball  Pes  2020’Nin  Detayları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER