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İŞTE YSK’NİN İSTANBUL KARARINA KARŞI ÇIKAN 4 ÜYENİN MUHALEFET ŞERHİ


İşte YSK’nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi
Tarih : 23 Mayıs 2019, 00:40
Puan Ver : İşte Ysk’Nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi(8/10)4

Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 Mayıs'ta iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin gerekçeli kararı açıklandı. YSK'nın 11 üyesinden 7 sinin iptal 4'ünün de 'iptale gerek yok' kararı verdiği biliniyordu. 'İptal etmeye gerek yok' diyen 4 üyenin muhalefet şerhi de gerekçeli karar içerisinde yayımlandı....

















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