İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ RAKAMLARA YANSIDI: 5 AYDA 600 BİN KİŞİYE İŞ
“Burası Türkiye Burada İş Var“ sloganı ile mart ayında 2.5 milyon istihdam hedefiyle başlayan seferberlik istihdam rakamlarına yansımaya başladı. 5 ayda 600 bin kişi İŞKUR üzerinden işe yerleştirildi.
“Burası Türkiye Burada İş Var“ sloganı ile mart ayında 2. 5 milyon istihdam hedefiyle başlayan seferberlik istihdam rakamlarına yansımaya başladı. Türkiye İş Kurumu verilerine göre, ocak-mayıs dönemindeki beş ayda ilave istihdam sayısı 600 bini buldu....
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