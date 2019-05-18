İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mağazanın reklam panosunda yuvalanan arılar, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Arıcılıkla uğraştığı öğrenilen bir turist, arıları toplamayı başarırken, meraklı kalabalık, yaşananları telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mağazanın reklam panosunda yuvalanan arılar, çevredekilerin büyük panik yaşamasına neden oldu. Arıcılıkla uğraştığı öğrenilen İranlı bir turist, kendi yöntemleriyle arıları panodan uzaklaştırmayı başardı.

Kaynak: haberinburada....