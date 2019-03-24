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İSVİÇRELİ FUTBOLCU FABİAN SCHAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ


İsviçreli Futbolcu Fabian Schar Ölümden Döndü
Tarih : 24 Mart 2019, 09:20
Puan Ver : İsviçreli Futbolcu Fabian Schar Ölümden Döndü(8/10)4

Gürcistanlı Jemal Tebidze ile kafa kafaya çarpışan 27 yaşındaki Schar, cansız bir şekilde yere yığıldı. Hareketsiz yatan Schar'a ilk müdahaleyi çarpıştığı Gürcü futbolcu Tebidze yaptı. Schar'ın dilini boğazına kaçmaması için dışarı çıkaran Tebidze, İsviçreli oyuncuyu yan yatırdı....

















Etiketler: İsviçreli  Futbolcu  Fabian  Schar  Ölümden  Döndü    haber

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