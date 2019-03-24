Gürcistanlı Jemal Tebidze ile kafa kafaya çarpışan 27 yaşındaki Schar, cansız bir şekilde yere yığıldı. Hareketsiz yatan Schar'a ilk müdahaleyi çarpıştığı Gürcü futbolcu Tebidze yaptı. Schar'ın dilini boğazına kaçmaması için dışarı çıkaran Tebidze, İsviçreli oyuncuyu yan yatırdı....



































