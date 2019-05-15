İtalya'nın en eski futbol kulübü olan Genoa satışa çıkarıldı. Bu sezon küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Genoa, son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve başarısızlıklar nedeniyle zor günler geçiriyor. 1893 yılında kurulan kulüp, son 16 yıldır İtalya'nın en büyük oyuncak üreticisi olan Enrico Preziosi'ye ait....



































