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İtalyanlar Ljajic’in Beşiktaş’a Transferini Duyurdu

İTALYANLAR LJAJİC’İN BEŞİKTAŞ’A TRANSFERİNİ DUYURDU

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Ljajic'in bonservisini almak için Torino'ya 6 milyon euro ödeme kararı aldığını belirtti.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 19:20
Puan Ver : İtalyanlar Ljajic’İn Beşiktaş’A Transferini Duyurdu(7/10)3

Beşiktaş taraftarına beklediği haber geldi! İtalya basınından Gianluca Di Marzio, Kara Kartal'ın, Adem Ljajic'in bonservisini aldığını duyurdu!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. . ....

















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