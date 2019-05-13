İYİ PARTİ’DEN YSK’YA İKİ YENİ BAŞVURU: MUSTAFAKEMALPAŞA VE 24 HAZİRAN SEÇİMİ İPTAL EDİLSİN
İYİ Parti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ilçe belediye başkanlığı ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunduklarını söyledi. Seymen, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için de YSK'ya başvurdu.
Kaynak: haberinburada....
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