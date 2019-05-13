İYİ Parti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ilçe belediye başkanlığı ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunduklarını söyledi. Seymen, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için de YSK'ya başvurdu.

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