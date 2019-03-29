İyi Partili Mine Koşar'ın 'Andımız'ı oku deyip sonrasında aşağılamaya çalıştığı AK Partili Yusuf Özğul'un daha önce yaptığı Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in yer aldığı 'And' içtik paylaşımı gönülleri fethetti.