İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Bayburtlu Yusuf Özoğlu'un, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'la yaptığı sohbet sosyal medyada gündem olmuştu. Bayburtlu Yusuf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sonuçta benim bir büyüğüm. “ dedi....



































