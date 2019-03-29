İYİ PARTİLİ YÖNETİCİYE KARŞI SERGİLEDİĞİ TAVIRLA GÜNDEME OTURAN BAYBURTLU YUSUF: SONUÇTA BENİM BÜYÜĞÜM
İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Bayburtlu Yusuf Özoğlu'un, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'la yaptığı sohbet sosyal medyada gündem olmuştu. Bayburtlu Yusuf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sonuçta benim bir büyüğüm. “ dedi....
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