İZLANDA’DA TÜRK MİLLİ TAKIMI’NA BÜYÜK SAYGISIZLIK!
A Milli Takım kafilesinin İzlanda'da uzun süre havaalanında bekletilmesine Burak Yılmaz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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