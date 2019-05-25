Kadirli ilçesinde alternatif tarım ürünü olarak üretilmeye başlanan kültür böğürtleninde hasat başladı. Ziraat Mühendisi olan İsmet Soytorun izlediği bir belgeselden etkilenerek 3 dekarlık alana böğürtlen ekti. İkinci yılında ürün vermeye başlayan böğürtlenlerin bu sezon 4 ton ürün vermesi bekleniyor....



































