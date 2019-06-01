İZMİR’DE MUCİZE GİBİ OLAY! SİLAH TUTUKLUK YAPTI, MUTLU HAYATA TUTUNDU
İzmir'de yaşayan Doğukan B., şiddet yüzünden evi terk eden karısı Mutlu B.'yi buldu ve 3 el ateş etti. Yaralanan eşini yakalayıp 4. kez tetiği çekti ancak silah tutukluk yapınca genç kadın hayatta kaldı.
İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki Doğukan B. sürekli tehdit ve şiddet yüzünden boşanmak üzere olduğu evi terk eden eşi Mutlu B. 'yi öldürmek istedi....
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