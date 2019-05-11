İzmirli Ünal Vural, 60 yıldır kaktüs yetiştirip, koleksiyonunu yapıyor. “Kaktüs dede“ ve “Kaktüs profesörü“ gibi lakapları olan Ünal Vural, 10 binin üzerinde kaktüs çeşidinin olduğunu ve kendisinin 2 bin 500'e yakın çeşidini yetiştirdiğini ve topladığını söyledi. Vural, İzmir ve İstanbul'daki seralarında ve depolarında sakladığı kaktüslerin sayısını ve miktarını bilmediğini ama en kıymetlisinin kendisi ile aynı yaşta olan ve 80 yaşındaki 'Echinocactus Grusonii' çeşidi kaktüsünün olduğunu söyledi....



































