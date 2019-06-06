Japonya'nın Çalışma ve Sağlık Bakanı Takumi Nemoto, kadınların sosyal medyada topluklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlattığı kampanyaya yanıt verdi ve kadınlar için “uygun olanın işe topuklu ayakkabılarla gitmeleri olduğunu“ söyledi.

Japonya'nın Çalışma ve Sağlık Bakanı Takumi Nemoto, kadınların sosyal medyada topluklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlattığı kampanyaya yanıt verdi ve kadınlar için 'uygun olanın işe topuklu ayakkabılarla gitmeleri olduğunu' söyledi.

Kaynak: haberinburada. ....