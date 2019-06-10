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Japonya F-35’İnin Düşüş Nedenini Açıkladı: Baş Dönmesi!
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Japonya F-35’inin düşüş nedenini açıkladı: Baş dönmesi!

JAPONYA F-35’İNİN DÜŞÜŞ NEDENİNİ AÇIKLADI: BAŞ DÖNMESİ!

Japonya Hava Kuvvetleri, nisan ayında Pasifik Okyanusu üzerinde yaşanan F-35 kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre; pilotun başı döndü ve uçak bu yüzden düştü.

Tarih : 10 Haziran 2019, 14:30
Puan Ver : Japonya F-35’İnin Düşüş Nedenini Açıkladı: Baş Dönmesi!(6/10)2

Japon yetkililer, 9 Nisan'da Pasifik Okyanusu'nda bir tatbikat sırasında radardan kaybolan F-35 savaş uçağı ile ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, “pilotun büyük olasılıkla başının döndüğünü ve uzaysal farkındalığını kaybettiğini“, uçağın da bu nedenle düştüğünü söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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