30 yaşındaki Türk pasaportlu İsveçli yıldız Jimmy Durmaz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle gelen teklife 'Evet' dedi.

FFP konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, bonservisi elinde olan bir oyuncuyla daha el sıkıştı.

Kaynak: haberinburada. ....