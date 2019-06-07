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Jimmy Durmaz’dan alkış alan hareket!

JİMMY DURMAZ’DAN ALKIŞ ALAN HAREKET!

Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen ve bir dönem Gençlerbirliği'nde de top koşturan Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımından aldığı primleri, İsveç Kadın Futbol Takımına vereceğini açıkladı.

Tarih : 07 Haziran 2019, 18:10
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Jimmy Durmaz, kadın ve erkek futbolcular arasındaki maaş farkına tepki olarak EURO 2020 Elemelerinde Milli Takım'dan kazanacağı primleri kadın milli takımına verme kararı aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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