JOACHİM LÖW HASTANEYE KALDIRILDI
Dolaşım sistemindeki bozukluk nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nın oynayacağı 2 maçta yer alamayacak.
Almanya Milli Takımı'nın deneyimli Teknik Direktörü Joachim Löw, bu sabaha karşı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçında İki Taraftar Gözaltına Alındı
- Bakan Kurum: Engellilere Uygun Projelendirilmemiş Binaya Ruhsat Verilmeyecek
- 8 Maç Ceza Alan Hasan Şaş: Duvarda Adalet Yazıyor Ona Gülüyorum
- Hatay’Da Havaların Isınmasıyla Haytalı Tatlısı Yoğun İlgi Görüyor
- Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez İle Anlaştı
DÜNYA HABERLERİ
- Kendisini Aldatan Eşinin Kafasını Kesip, Çanta İçinde Polis Merkezine Götürdü
- Skandal Şirket Uygulaması! Mini Etek Giyip Fotoğrafını Çeken Çalışanlara İkramiye
- Trump’Tan Meksika’Ya Ek Gümrük Vergisi: Göçmen Problemi Çözülmezse Yüzde 25’E Çıkacak
- Avustralya’Da Uyuduğu Sırada Pitonla Göz Göze Gelen Kadının Hayatını Soğukkanlılığı Kurtardı
- Beyaz Saray Önünde Kendisini Ateşe Veren Adam Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar