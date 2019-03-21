Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'un teknik direktörlüğünü yapan Jorge Sampaoli, oyuncular maaş alamazken kulübün kendisine verdiği parayı, “Her çalışana aynı anda maaş ödenmelidir.“ diyerek iade etti.

Santos Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, maaşını kulübüne iade etti. Yerel medyada yer alan haberlere göre Santos oyuncuları Şubat ayının başından beri ödeme alamazken, Sampaoli'nin kendisine ödenen maaşı kulübüne iade ettiğini belirtilerek, “Her çalışana aynı anda maaş ödenmelidir. “ dedi....



































