JOSE ANTONİO REYES, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ.
İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada. ....
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