JOSEF SURAL’IN AİLESİNE ÖDENECEK TAZMİNAT BELLİ OLDU
Alanyaspor'un trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural'ın ailesine vefat tazminatı ödenecek. Uzmanların Sural için yaptığı tahmini hesaplamaya göre ödenecek tazminat 100 milyon lira civarında olacak.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, “100 milyon liralık kaza“ başlığıyla Sural'ın ölümü sonrasında ödenmesi beklenen 100 milyon liranın sadece 620 bin lirasını sigortanın karşılayacağını, 99 milyon lirayı kazayı yapan minibüsün şirketi ödemek zorunda kalacağını yazdı. Uzmanların, “Tek başına trafik sigortası yeterli değil“ uyarısını köşesine taşıyan Doğan, konunun sigorta boyutunu ele aldı. Doğan, uzmanların hesaplamalarına yer verdiği köşesinde şunları kaydetti:
Kaynak: haberinburada....
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