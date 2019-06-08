JULİAN ASSANGE’IN CEZAEVİNDE KAYDEDİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
WikiLeaks'ın kurucusu Assange'ın, İngiltere'de tutuklu bulunduğu cezaevinde çekilen görüntülerini Ruptly video ajansı yayınladı.
Julian Assange'ın Rus medyasına sızdırılan gizli kamera kayıtları yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi'nde çekildi. Kayıtlarda, Julian Assange, başka bir mahkum ile sohbet ederken kayıt ediliyor.
Kaynak: haberinburada....
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