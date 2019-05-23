Juventus, Barzagli'nin boşluğunu Sassuolo forması giyen milli oyuncu Merih Demiral ile doldurmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, genç oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.

Ocak ayında Sassuolo'nun satın alma opsiyonuyla Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı Merih Demiral, Juventus'a transfer olmak üzere. İtalyan basını, Sassuolo'nun 7 milyon euro bedelle bonservisini aldığı milli futbolcu için Juventus'un da özel bir anlaşmayla satın alma hakkı olduğunu iddia etti.

Kaynak: haberinburada....