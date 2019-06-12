KAÇAK KEKLİK AVINDA YAKALANINCA UYUYOR NUMARASI YAPTI
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalında canlı mühre ile kaçak keklik avı yaptığı sırada ekipler tarafından yakalanan şahıs, uyuyor numarası yaptı.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalında canlı mühre ile kaçak keklik avı yaptığı sırada Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma Ekiplerine yakalanan şahıs, uyuyor numarası yaptı.
Kaynak: haberinburada. ....
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