Zonguldak'ta, kaçak olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Yaralı kurtarılan 19 yaşındaki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta, kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtarılan işçi Taner Nasuhoğlu'nun (19) yolda duran kalbi, hastanede çalıştırıldı. Sağlık durumu kritik olan Nasuhoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: haberinburada....