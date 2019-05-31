KADIN AVUKATIN ETEK BOYUNA KARIŞAN HAKİME ETEKLİ PROTESTO
İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti. Avukat İbrahim Karslı, bu duruma etek giyerek tepki gösterdi....
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