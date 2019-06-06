KADIN DOKTOR TECAVÜZDEN SALDIRGANININ DİLİNİ KOPARARAK KURTULDU
Güney Afrika'da bir hastanede, gece vardiyasında görev yapan ve odasında dinlenmeye çekilen kadın doktora, hasta kılığında hastaneye giren bir adam tecavüz girişiminde bulundu. Kadın doktor, kendisine saldıran adamın dilini kopardı.
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Kaynak: haberinburada. . ....
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