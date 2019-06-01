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Kadın fenomen, Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girdi

KADIN FENOMEN, ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE SAHAYA GİRDİ

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının 18. dakikasında sahaya mayolu bir kadın girdi ve maç kısa süreliğine durdu.

Tarih : 01 Haziran 2019, 23:30
Puan Ver : Kadın Fenomen, Şampiyonlar Ligi Finalinde Sahaya Girdi(10/10)6

Liverpool ile Tottenham arasında oynana Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde sosyal medya üzerinden erotik şakalar yapan kadın fenomen sahaya girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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