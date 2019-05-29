Zonguldak'ta kendi markasını kuran Betül Kırmızı, manda etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretiyor. Manda yoğurdunun doğal antibiyotik olduğunu dile getiren Kırmızı, ürettikleri yoğurtların bakanlara, milletvekillerine gittiğini söyledi.