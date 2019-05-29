KADIN GİRİŞİMCİ MANDANIN ETİNDEN VE SÜTÜNDEN 8 ÇEŞİT ÜRÜN ÜRETİYOR
Zonguldak'ta kendi markasını kuran Betül Kırmızı, manda etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretiyor. Manda yoğurdunun doğal antibiyotik olduğunu dile getiren Kırmızı, ürettikleri yoğurtların bakanlara, milletvekillerine gittiğini söyledi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendi markasını oluşturan kadın girişimci, adeta protein deposu olan mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretiyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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