Bursa'da giydiği karınca kostümü ile kadına şiddeti protesto eden tiyatrocu, yoldan geçen bir vatandaşın saldırısına uğradı.

Bursalı tiyatrocu, giydiği karınca kostümü ile kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek isterken, yoldan geçen bir vatandaşın saldırısına uğradı. Tiyatrocuya tepki gösteren vatandaşa, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

Kaynak: haberinburada....