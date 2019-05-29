’KAFA KESECEĞİM’ DİYEN SURİYELİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI
“Kafa keseceğim“ sözleriyle büyük tepki çeken Suriye uyruklu A.A.F., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, “Kafa keseceğim“ diyen Suriye uyruklu A. A. F....
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