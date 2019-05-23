KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINLARA DURUP DURURKEN YUMRUK ATTI! SALDIRI ANI KAMERADA
Moldova'da cani adam, kaldırımda yürüyen kadınların göğüs bölgesine sebepsizce yumruk attı. Darp edilen yaşlı kadın yere düşerken dehşet anları kameraya yansıdı.
Moldova'da bir adam kaldırımda yürüyen kadınların göğüs bölgesine yumruk attı. Yaşlı olan kadının, aldığı darbe sonrası yere düştüğü görüldü.
Kaynak: haberinburada....
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