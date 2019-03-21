Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve takımdan gönderilmesi beklenen ve kontratı gelecek sezon biten kaleci Kameni, takımdan ayrılmak için sözleşmesi bitinceye kadar alacağı bütün parayı istiyor.

Fenerbahçe, lisansı dondurulduğu için sezon başından beri oynamayan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Ancak 1 yıl daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci 1. 6 milyon Euro'luk ücretini istiyor....



































