Kastamonu'da 4 uzman çavuşun içerisinde olduğu otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1 uzman çavuş ile kamyonet sürücüsü ise yaralandı.