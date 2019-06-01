KAN DONDURAN AYRINTILAR! CESEDİ ÇIRILÇIPLAK BULUNAN BELEDİYE İŞÇİSİNİ İLİŞKİ YAŞADIĞI KADIN VE EŞİ ÖLDÜRMÜŞ
Antalya'da 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ı iftar bahanesiyle çağırdıkları evde öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana attıkları ortaya çıkan Lütfiye Yavuz, eşi Muhammet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş, 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan tutuklanarak
Antalya'da da, ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak halde cesedi bulunan Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Halit Yılmaz'ı (49) öldürdüğü iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Lütfiye Y. 'nin ilişkisi olduğu Yılmaz'ı iftar bahanesiyle eve çağırdığı, eşi ve bir arkadaşıyla birlikte boğarak öldürdüğü ortaya çıktı....
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