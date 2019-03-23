Kanal D'nin Birol Güven imzalı dizisi Çocuklar Duymasın'da reytinglerdeki kötü gidiş sürüyor.

TUTKU KARAKTERİ YENİDEN DİZİYE DÖNDÜ

Dizinin 73. bölümünde düşük reytinglere çözüm bulmak amacıyla senaryoda yeni bir düzenleme yapılsa da bu değişiklik de ekranların fenomen dizisini kurtarmaya yetmemişti....



































