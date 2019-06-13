Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Altan Erkekli gibi önemli isimlerin başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisi bugün ekranlara merhaba dedi. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk hakkında tüm merak edilenler.

Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Altan Erkekli gibi önemli isimlerin başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisi bugün ekranlara merhaba dedi. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk hakkında tüm merak edilenler.

AFİLİ AŞK'IN KONUSU NE?

Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur....



































