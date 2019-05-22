Alışveriş kanalı Shopping Tv'nin sahibi Güven Arık, gelen şikayetler üzerine kanalında cinsel içerikli ürün satışı yapıldığını fark edip muhasebeci olarak işe aldığı şahıs tarafından dolandırıldığını öğrendi. Dolandırıcının görme duyusu az olan Arık'a rut