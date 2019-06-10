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Kantin İşletmecisi, Borcunu Ödemeyen Adamı Okulun Önünde Tüfekle Vurdu
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Kantin işletmecisi, borcunu ödemeyen adamı okulun önünde tüfekle vurdu

KANTİN İŞLETMECİSİ, BORCUNU ÖDEMEYEN ADAMI OKULUN ÖNÜNDE TÜFEKLE VURDU

Kocaeli'de okul kantini işleten Ferhat C., kendisine borcu olan Erdal K.'ye okulun önünde pompalı tüfekle ateş açtı. Bacaklarından vurulan Erdal K.'ye kanamasını durdurması için gömleğini veren Ferhat C. polise teslim oldu.

Tarih : 10 Haziran 2019, 22:40
Puan Ver : Kantin İşletmecisi, Borcunu Ödemeyen Adamı Okulun Önünde Tüfekle Vurdu(5/10)1

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kantin işletmecisi Ferhan C. borcunu ödemesini istediği Erdal K. 'yi okul önünde pompalı tüfekle bacaklarına ateş ederek vurdu....

















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