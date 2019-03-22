Galatasaray Kulübü, UEFA Soruşturma Komisyonu ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının UEFA Yargı Komisyonu tarafından reddedilmesi hakkında CAS'a sunulan itirazın kabul edildiğini açıkladı.

Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini KAP'a bildirdi.

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