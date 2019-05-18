Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi'nde bir evin altından çıkan yeraltı şehri bölgede heyecan yarattı. Tesadüfen bulunan yeraltı şehrinin ilçenin ana cadde ve sokaklarının altına kadar bağlantılı olması dikkat çe