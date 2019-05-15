Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da, Roma döneminden kalma olduğu anlaşılan 2 bin yıllık mermer lahit bulundu. 2 saatlik çalışmanın ardından lahit, Nevşehir Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Roma döneminden kalma 2 bin 200 yıllık mermer lahit bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından gömülü olduğu yerden çıkartılan lahit incelenmek üzere Nevşehir Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: haberinburada....